حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حول تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر2024، وتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة هذا الأمر، حيث يعتبر راتب التقاعد يشكل مصدر دخل كبير لأصحاب المعاشات، لمساعدتهم على تلبية رغبات واحتياجات الأسرة بعد بلوغ سن التقاعد، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعوديةلشهر نوفمبر 2024، والاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية

تبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2024

وانتشرت أخبار على منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بتبكير صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر نوفمبر 2024، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، حقيقة الأمر، مؤكدا أن صرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرفالراتب لشهر نوفمبر 2024 يوم الجمعة 1 نوفمبر، وفي حالة صادف عطلة نهاية الأسبوع الرئيسية أو إجازات رسمية يتم تبكير موعد صرفرواتب التقاعد، ومن المنتظر أن تُعلن الهيئة قرارًا بالتبكير ليكون كما يلي:

ومن المفترض أن يصرف أصحاب التقاعد رواتب نوفمبر المقبل في بداية دوام البنوك يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد الاستعلام عن رواتب، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، دونالحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات اللازمة: