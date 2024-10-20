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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن، وذلك في حالة لم يحصل علىالدعم الخاص بالدفعة 83، ويمكن التقديم إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التقديم على اعتراض على حساب المواطن، أسباب عدم نزول دعم حساب المواطن، بالإضافة إلى موعد نزول الدعم بعد تقديم الاعتراض

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن 1446

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمواطن، الذي لم يحصل على الدعم، تقديم طلب أعتراض الكترونيا من خلال الموقع الرسميللبرنامج، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني حساب المواطن، أو عن طريق تطبيق حساب المواطن.

ثم يقوم بتسجيل إلى الحساب الخاص به

ومن ثم يقوم بالتوجه إلى الصفحة الخاصة عن طريق رقم الهوية

ومن ثم يقوم بالانتقال قيمة الدفعات، وسوف يجد أنه لم يتم صرف الدعم للمستفيد.

وبعد ذلك يقوم باختيار نوع الاعتراض.

وفي الختام، يقوم بتقديم طلب اعتراض على البرنامج، وكتابة البيانات المطلوبة

أسباب عدم نزول دعم حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن، أنه هناك عدد من الأسباب، التي تؤدي إلى رفض نزول الدعم، وهي كالتالي:

في حالة إذا لم يقم المواطن بتحديث البيانات كل فترة، مما يؤدي إلى توقف الدعم

في حالة سفر أحد التابعين أو رب الأسرة لخارج المملكة لفترة أكثر من 90 يوما

في حالة إذا تواجد أحد المستفيد من حساب المواطن في السجن، أو في دار رعاية المسنين دار إيواء.

إذا كان يحصل المستفيد على مبلغ مالي كزيادة في الراتب الشهري.

في حالة إذا قدم المستفيد بيانات خاطئة.

موعد نزول الدعم بعد طلب الاعتراض

وكشف برنامج حساب المواطن، أن موعد نزول الدعم بعد طلب الاعتراض، يتم بأثر رجعي، وذلك بعد أسبوعين وحتى 3 شهور، لكي يتممراجعة الطلب جيدا