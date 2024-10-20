نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية التي تجمع بين ناديي ليفربول وتشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

وتتسم دائمًا مباريات ليفربول وتشيلسي بالشراسة والندية والدوافع القوية، إضافة إلى الرغبة الجامحة لدى كل فريق بالفوز وحصد الثلاث نقاط للمنافسة على لقب البريميرليج.

ويرصد لكم "دوت الخليج الرياضي" موعد مواجهة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مواجهة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مواجهة ليفربول وتشيلسي الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستذاع مواجهة ليفربول وتشيلسي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports hd 1، ويتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.