نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد أن تغلب على فريق فلاورز البنيني 43-22، في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها دولة المغرب.

قدم لاعبو الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ستيفان مادسن المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 43-22 وحصوله على كأس البطولة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.