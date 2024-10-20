نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الأهلي اليوم| يد المارد الأحمر رجال تصل للنجمة السابعة في التاريخ.. وتعليق مثير من الشناوي على استبداله بشوبير في مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة بأهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء السبت 19 من شهر أكتوبر الجاري 2024.

الأهلي يحصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد بالمغرب بالفوز على فلاورز البنينى

نجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي في حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه وذلك بعد تحقيق الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية في المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد

أسفرت قرعة مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية، وكذلك قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وجاء جدول ترتيب مباريات فريق الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي وسيراميكا كليوباترا ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية: الأهلي وزد ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثالثة: الأهلي والاتحاد السكندري ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة: الأهلي والبنك الأهلي ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الخامسة: الأهلي وسموحة ستاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة: الأهلي والمصري ستاد برج العرب.

الجولة السابعة: الأهلى وإنبي ستاد المقاولون العرب.

الجولة الثامنة: الأهلي والجونة ستاد القاهرة الدولي.

الجولة التاسعة: الأهلي وفاركو ستاد برج العرب.

الجولة العاشرة: الأهلي وببراميدز ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الحادية عشر: الأهلى مودرن سبورت ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية عشر: الأهلي وبتروجيت ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثالثة عشر: الأهلي وغزل المحله ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة عشر: الأهلي والإسماعيلي ستاد برج العرب.

الجولة الخامسة عشر: الأهلي والزمالك ستاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة عشر: الأهلي وحرس الحدود ستاد برج العرب.

الجولة السابعة عشر: الأهلي وطلائع الجيش ستاد القاهرة الدولي.

الشناوي يعلق على استبداله بشوبير في مباراة سيراميكا كليوباترا

تغنى الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيراميكا كليوباترا بأداء شوبير قائلًا: "أنه حارس واعد وقدم أداءً مميزًا في دوري أبطال إفريقيا ودائمًا يُقدم له الدعم".

وتابع الشناوي: "الفريق سيساند أي لاعب وقرار المُشاركة في النهاية يعود إلى المدير الفني السويسري مارسيل كولر".