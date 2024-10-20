حماس: ما عرضه الاحتلال بشأن ”السنوار” يعد فشلا ”أمنيا وعسكريا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - علّقت حركة حماس على مقاطع مصورة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"يحيى السنوار"، مؤكدة أنها محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه.

وقالت "حماس" في بيان عبر قناتها على "تيليجرام": "إنَّ ما عرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، ومحاولته الإيحاء بسيطرة مزعومة على الميدان العسكري والاستخباراتي، وذلك بعد يومين من اغتيال السنوار، أثناء مواجهته قوات الاحتلال في محور تل السلطان برفح الفلسطينية، هو محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل يعم المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية".

وشددت الحركة على أن "ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال أكاذيب مفضوحة ومسرحية فاشلة، في محاولة بائسة لحفظ ماء وجه جيشه المهزوم الذي أذلّه القائد السنوار وإخوانه".

وأكدت أنَّ "يحيى السنوار قد ارتقى مشتبكًا في ساحة المعركة، بعد أن قاد المعركة الأعظم في تاريخ شعبنا الفلسطيني، متنقّلًا على مدار عام كامل على جبهات القتال في مختلف مناطق قطاع غزة، متصدّرًا صفوف مقاومي شعبنا البواسل".

وأضافت: "ختم السنوار حياته بالشهادة كما تمنّى، مقبلًا غير مدبر، ولينير بإقدامه لشعبنا طريق الحرية والخلاص، وتطهير الأرض والمقدسات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الخميس الماضي، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.