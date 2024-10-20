نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. غضب داخل بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الزمالك في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسود حالة من الغضب داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الرابعة وخمس دقائق مساء الغد.

وكشف مصدر داخل فريق بيراميدز خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" عن وجود حالة من الغضب داخل الفريق بسبب تعيين محمد معروف حكمًا للمباراة المرتقبة ضد الزمالك.

وأضاف المصدر أن إدارة الفريق أبدت غضبها بسبب قرار لجنة الحكام بتعيين محمد معروف، مشيرًا إلى أن الإدارة تعتقد أن هذا القرار جاء بناءً على رغبة الزمالك.

كما أشار إلى أن كانت هناك رغبة من إدارة الأبيض في تعيين محمد معروف على حساب أمين عمر، الذي رفضت إدارة الزمالك إدارته للمواجهة، مما دفع لجنة الحكام إلى تعيين محمد معروف.

يُذكر أن لجنة الحكام استقرت على تعيين محمد معروف حكمًا للمباراة، بمساعدة محمود أبوالرجال وهاني خيري، مع محمود ناجي كحكم رابع. كما سيتولى محمود عاشور وعمر فتحي إدارة تقنية الفار.