نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها يوم 25 فبراير، في موسم الرياض.

ويقدم تامر عاشور مجموعة من اغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ومن ناحية أخري، أبدع تامر عاشور أمس السبت في حفلته الغنائية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتة ال 32، بدلا من أحمد سعد بعدما تعرض لأزمة صحية تستدعي لخضوعة لعملية جراحية في الفك خلال الأيام المقبلة، مما جعله يعتذر عن المشاركة.

وقدم تامر عاشور خلال حفل مهرجان الموسيقة العربية مجموعة من الأغاني لكبار المطربين، منها: يا ريتك فاهمني لأنغام، ومن العشم لعمرو دياب، والله أعلم لفضل شاكر وقلبك يا حول الله لبهاء سلطان.

وافتتح النجم تامر عاشور حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية عشت معاك حكايات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أخر أعمال تامر عاشور

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".