أنغام تحيي حفل ليلة رأس السنة في الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها في 28 ديسمبر المقبل في عاصمة دولة الإمارات "أبو ظبي"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، بتزامن مع حفلات رأس السنة للعام الجديد 2025.

ومن المقرر أن تقدم أنغام مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: “ونفضل نرقص، ياريتك فاهمني، لوحة باهته، هو أنت مين، اكتبلك تعهد، خليك معاها، اقولك ايه”.

حفل أنغام في المتحف المصري

ويذكر أن كشفت النجمة أنغام عن إعجابها الشديد بمطرب الراب ويجز بحفلها في المتحف المصري الكبير ضمن فعاليات ليالي مصر.

وقالت أنغام: "ممكن يكون الجيل الجديد حاليًا اللي عمرهم من عمر أولادي ذوقهم مختلف في المزيكا، ولكن بأحس إنى قدرت أوصلهم وبفرح لما بلاقي الشباب دول حافظين الأغاني بتاعتي، وفي الحفل معانا فى وسط الجمهور فنان مصرى شاطر من أهم مطربي مصر ويجز"، وتفاعلر الجماهير مع الحديث وسرعان ما طالبها بالسماح له للصعود على خشبة المسرح.

ومن الجديد بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها الفنانة أنغام هى أغنية بعنوان "خليك معاها"، وهى من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وميكس وماستر أمير محروس.