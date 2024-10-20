أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن.. تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن.. تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. مع اقتراب فصل الشتاء، يترقب المواطنون في مصر بدء تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يتم فيه تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر. وبذلك، سيعود العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة ساعة كاملة.

أيام قليلة تفصلنا عن.. تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

هذا التغيير يأتي مع اقتراب نهاية التوقيت الصيفي، حيث ينتهي العمل به بعد أيام قليلة مع بداية فصل الشتاء في 22 سبتمبر 2024. يتميز فصل الشتاء بأجوائه الباردة وطول ساعات الليل، مما يفضله الكثيرون مقارنة بفصل الصيف الحار، ويساعدهم على زيادة ساعات الراحة والنوم.