بعروض تعكس الموروث الشعبي الأصيل.. فرق قصور الثقافة تواصل نشر البهجة بمهرجان أسوان

القاهرة - محمد ابراهيم -

وسط أجواء مبهجة، تواصلت فعاليات مهرجان أسوان الذي أطلقته وزارة الثقافة، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة القصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.



وشهد اليوم الثالث سهرات فنية جديدة بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، قدمتها فرق الفنون الشعبية المشاركة، لتبهر الحضور بتراث مصر الغني.

الفلكلور النوبي والسكندري على مسرح فوزي فوزي

وعلى مسرح فوزي فوزي الصيفي، وبحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والرئيس التنفيذي لفعاليات المهرجان، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، استهلت الفعاليات بعروض فنية مستوحاة من التراث النوبي الأصيل قدمتها فرقة أسوان للفنون الشعبية، لتأخذ الجمهور في رحلة للتعرف على تفاصيل الحياة النوبية التقليدية، من أبرزها الكف، الفرح النوبي، الأراجيد، النجرشاد، السوق، والكارج.

وأكد الفنان أحمد الشافعي، أن الفن الشعبي ليس مجرد عروض بل هو هوية تتجدد حفاظا على التراث المصري الأصيل، مشيرا إلى أن مهرجان أسوان للفنون والثقافة سيظل بمثابة المنصة المشرقة التي تصون هذا التراث، وتبرز الهوية الثقافية لمصر.

وأشار "الشافعي" إلى أن تزامن المهرجان مع حدث تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني يضيف بعدًا ثقافيًا وسياحيًا كبيرً للاحتفال، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تبرز الهوية الثقافية لمصر وتدعم الحركة السياحية في أسوان، مشددا على أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات لتبقى مصر منارة للفنون والتراث في العالم.

وعن فرقة أسوان قال مدير الفرقة شعبان حسين: نحرص على تقديم رقصات تحاكي طقوس المجتمع النوبي، وتعبّر عن ثقافته الشعبية، من خلال الاعتماد على إيقاعات قوية ومتزامنة، تبرز جمال التناغم بين الحركة والإيقاع.



وأوضح أن الفرقة لم تقتصر مشاركتها على المهرجانات المحلية، بل سبق وحققت نجاحات لافتة في المحافل الدولية باليونان، فرنسا، الهند، أوغندا، والإمارات، وغيرها.

على جانب آخر، تألقت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بتقديم عروض مستوحاة من الفلكلور السكندري، تفاعل معها الجمهور.



وأعرب ياسر عثمان مدرب الفرقة عن امتنانه للمشاركة بالمهرجان الذي يعد إضافة إلى فرقة الأنفوشي التي تأسست في منتصف السبعينيات، وتسعى للتعبير عن تراث الثغر من خلال عروضها المتنوعة التي قدمتها بعدة مهرجانات محلية ودولية من أهمها مهرجان الإسكندرية الدولي، ومهرجان الإسماعيلية الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل عرض فولكلوري، بالإضافة إلى عدة مشاركات في كل من إسبانيا، بلغاريا، روسيا، وتونس.

كما شهدت الفعاليات استمرار توافد الرواد على معرض المشغولات اليدوية ومعرض إصدارات هيئة قصور الثقافة، الذي يضم مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار في متناول الجميع.

رقصات تعكس تراث الصعيد بقصر الرديسية

وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، وبحضور عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة من الرقصات التي تعكس تراث جنوب الصعيد ومنها التحطيب، والكف، وغيرها من العروض التي صاحبتها نغمات الطبول والمزمار، وأشعلت حماسة الجمهور.

قال المدرب مصطفى برعي، تأسست الفرقة لنقل التراث الشعبي للأجيال الجديدة، وتعد اليوم واحدة من أبرز فرق الفولكلور في مصر، وسبق مشاركتها في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، من أهمها مهرجان الإسماعيلية الدولي، ومهرجان القاهرة الدولي للفولكلور، بجانب عدة مشاركات بكل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، والصين، وتونس، وحصلت خلالها على عدة جوائز.

عروض التراث البدوي تزين قصر دهميت

وتواصلت الفعاليات بقصر ثقافة دهميت، مع عرض فني لفرقة الوادي الجديد قدمت خلاله رقصات من التراث الواحاتي، بقيادة المدرب محمد عبد الله، تلاها صورة نابضة بالحياة نقلتها فرقة توشكى التلقائية، من خلال رقصات تعبر عن أفراح القبائل وتقاليدها الفريدة تدريب مصطفى علي.

تواصل العروض الفنية لفرق بورسعيد، ملوي، الغربية والتنورة التراثية

وبلوحات تحكي تراث المدينة الباسلة، قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عروضها الفنية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، ببيت ثقافة كلابشة في حضور جماهيري كبير.

وعلى مسرح قصر ثقافة كوم أمبو قدمت فرقة ملوي عرضًا فنيًا بقيادة الفنان محمد شحاتة، بمصاحبة الآلات الشعبية الشهيرة "المزمار، الناى، والأرغول".

أما قصر ثقافة كركر، فشهد فقرات استعراضية تعكس الثقافة المحلية قدمتها فرقة الغربية بأزياء شعبية ملونة بقيادة الفنان رامي جوهر.

واختتمت الفعاليات بقصر ثقافة حسن فخر الدين، مع عرض فني لفرقة التنورة التراثية بقيادة المدرب محمد صلاح، استطاعت من خلاله نقل الجمهور إلى عالم روحاني من خلال الحركات الدائرية والأضواء المبهرة التي تخطف الأنظار وتلامس العاطفة.

ويشهد اليوم الأحد استمرار العروض الفنية بالمواقع الثقافية بالمحافظة، وتنتقل الفرق المشاركة غدً الإثنين إلى مدينة أبي سمبل لتقديم حفلين، الأول في السادسة والنصف مساءً، بمعبد أبي سمبل والثاني في التاسعة مساءً، بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح بعد غد الثلاثاء تزامنا مع تعامد الشمس.

مهرجان أسوان "تعامد الشمس" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويشهد مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان.