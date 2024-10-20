عاجل - سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا وتتصدر التريند.. ما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة اختفاء طويلة، عادت الفنانة سارة سلامة لتشعل السوشيال الميديا مرة أخرى بإطلالتها الجريئة، عادت الفنانة سارة سلامة إلى جمهورها بجلسة تصوير جديدة، بعد اختفائها عن الجمهور لمدة تزيد على 3 سنوات، تخللها فقط دور في عمل فني العام الماضي مع الفنان عمرو سعد، ثم اختفت عن الأضواء مجددا.

وفي خلال الساعات الماضية، عادت الفنانة سارة سلامة إلى جمهورها بجلسة تصوير جديدة، بعد اختفائها عن الجمهور لمدة تزيد على 3 سنوات، تخللها فقط دور في عمل فني العام الماضي مع الفنان عمرو سعد، ثم اختفت عن الأضواء مجددا.

سارة سلامة



والد سارة سلامة يكشف سبب اختفائها



ومن جانبه تحدث الفنان أحمد سلامة والد الفنانة سارة سلامة عن سر اختفائها خلال الفترة الأخيرة وقلة أعمالها الفنية قائلًا في تصريحات تلفزيونية، أن سر اختفائها في الفترة الأخيرة هي أن المعروض عليها لم يكن يناسبها، مضيفا: «بنوتة شقية وجميلة، وليس لديها أي مسؤوليات تُلزم عليها الموافقة على دور معين، فإذا كانت لم تحب الشخصية ترفض الدور على الفور».



حقيقة إجراء سارة سلامة عمليات تجميل

وعن فكرة إجرائها عملية تجميل خلال الفترة الأخيرة، قال: «هي تعشق المكياج وتستخدمه لتغيير ملامحها، فهي بنوتة صغيرة لم تحتج إلى عمليات تجميل».

علاقة سارة سلامة بوالدها

وتربط الفنانة سارة سلامة علاقة قوية بوالدها، إذ تستشيره في أي عملٍ فني قبل الموافقة عليه، وهي قريبة له على المستوى الشخصي، وقد عملت في بداية حياتها في عددٍ كبيرٍ من الإعلانات التجارية، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية.



آخر اعمال سارة سلامة

والجدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة سارة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل «الأجهر» بطولة عمرو سعد، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل حول إتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.