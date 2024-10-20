القاهرة - محمد ابراهيم - الوثائقي "صول" قصة الحياة والأمل على منصة "شاهد"

بدأت منصة "شاهد" عرض الفيلم الوثائقي "صول" عن قصة الموسيقار السوري "جابي"، وهو موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لديه حالة نادرة تدعى "متلازمة العظم البلوري" والتي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي، وكان الفيلم على إسم الحرف الموسيقي "صول".

نبذة عن الموسيقار السوري جابي

"جابي" وجد شغفه مبكرًا، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم! كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، ومدير إضاءة وتصوير فادي زوان.

صناع فيلم صول

فيلم "صول" هو إنتاج مشترك بين سوريا ومصر، شارك في إنتاجه من سوريا زهرة البودي ومن مصر مصطفى الكيلاني، وإخراج زهرة البودي، وتوزيع دوك هاوس، وعرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 2023، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا وقت عرضه.

في عام 2015 دارت كاميرا "صول" كفكرة لمشروع فيلم مستقل غير محدد المعالم إلا من بطل ومخرجة وكاميرا.

ومع الكثير من الشغف والطموح والإرادة القوية وبعد 7 سنوات من تجاوز الكثير من الصعوبات، وبتمويل ذاتي و"ميزانية منخفضة" انطلقت رحلة الفيلم الوثائقي "صول" بالعرض العالمي الأول من مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عام 2023، ثم سافر من خلاله إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية.

نجاح فيلم صول

حقق فيلم "صول" عدد من الجوائز والتكريمات منها:

جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان الإمارات السينمائي الدولي في دبي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان Golden FEMI Film Festival في صوفيا- بلغاريا، بخلاف العديد من التنويهات النقدية للكثير من النقاد العرب والأجانب.