نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارات عنيفة استهدفت عدة مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

هذا وأفادت مراسلة RT في لبنان، مساء اليوم الأحد، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات مستهدفة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في منطقة الغبيري.

وقصفت الطائرات عددا من فروع "مؤسسة القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما شديدا على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء اليوم الأحد، المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون بالقرب من مراكز اقتصادية مهمة لـ "حزب الله" بالإخلاء الفوري.