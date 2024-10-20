نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

أهداف برشلونة ضد إشبيلية

وفاز برشلونة على حساب إشبيليه بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الليجا الإسباني.

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في تسجيل الهدف الأول والثالث في الدقائق 24 من ضربة جزاء والدقيقة التاسعة والثلاثون.

وعزز بيدري بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المباراة.

ووضع ستانيس موزامبو نجم إشبيلية هدف التقليص في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة.

وحطم البديل بابلو توري آمال إشبيلية في العودة، حيث سجل هدفي الفريق الكتالوني الرابع والخامس في الدقائق 82،88 على التوالي.