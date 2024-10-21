لهذا السبب... مصطفى شعبان يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان تريند محركات بحث جوجل نظرا لخوضه خلال السباق الرمضاني في حكيم باشا،

إخراج أحمد خالد موسى،وتمتد حلقات العمل إلي 30 حلقة متصلة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول تجارة الآثار ويسلط العمل الضوء علي شخصية "حكيم" تاجر الآثار الذي يدخل في العديد من الصراعات ويتعرض للعديد من المشكلات والخلافات مع منافسيه في هذه التجارة غير المشروعة.

ويدخل العمل السباق الرمضاني المقبل ويشارك في البطولة رياض الخولي ودينا فؤاد وسلوي خطاب ومنذر رياحنة وسلوي عثمان وأحمد صيام وهو من تأليف محمد الشواف ومن إخراج أحمد خالد موسي الذي يقوم حاليا بالتعاقد مع بعض النجوم للمشاركة في الأحداث

آخر أعمال مصطفى شعبان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان آخر مسلسل المعلم إذ شارك في بطولته نخبة من الفنانين، ودارت قصته حول تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته بحياة هادئة بسيطة، حتى سُجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم،وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

