تعليق أسامة منير على صعود كلب بلدي قمة الهرم الأكبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الإعلامي أسامة منير، فيديو يتحدث فيه عن واقعة الكلب الذي صعد على قمة الهرم الأكبر، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علق في الفيديو قائلًا: “كلب بلدي طلع الهرم اتعفرت كده، قعد خد حمام شمس فوق، لقطه سايح طاير فوق الهرم، صورة كلب عملت تريليون مشاهدة لأهرامات الجيزة”.

و تابع: “إحنا فين من كل الكلاب البلدي الي في الشارع عندنا، ما نطلقها بقى في الهرم و أي حاجه تجيب فلوس عشان احنا محتاجين تريليون مشاهدة مش للراجل اللي صور من فوق".

نبذة عن الإعلامي أسامة منير

أسامة منير جريس نخلة من مواليد (25 فبراير 1970) مطرب ومذيع مصري شارك في تقديم برنامج البيت بيتك في التليفزيون المصري وشارك أيضاً في تقديم برنامج 90 دقيقة على تليفزيون المحور لمدة 6 أشهر ثم عاد لتقديم برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة نجوم FM ويعرض من خلاله المشاكل العاطفية للشباب، كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج الأخرى مثل "البيت بيتك".

آخر أعمال الإعلامي أسامة منير

"أنا والنجوم وهواك" من أكبر وأهم برامج "نجوم إف إم"، وهو برنامج الحب والعلاقات الرومانسية الأول في مصر والوطن العربي، ويتلقى الإعلامي المتميز أسامة منير مكالمات من المستمعين ويتبادلون الآراء حول مشاكلهم العاطفية بشكل موضوعي ويقدم لهم النصائح لحل مشاكلهم.