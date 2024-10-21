القاهرة - محمد ابراهيم - نانسي عجرم تنفي شائعة إنفصالها بطريقتها الخاصة

إنتشرت شائعات في الآونة الأخيرة حول إنفصال المطربة نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام



نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها بزوجها وبناتها الثلاثة، وعلقت من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

" أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة... لبنان، حبنا لك لا يتزعزع".

منشور نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام



آخر أعمال المطربة نانسي عجرم

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قامت بطرحها المطربة نانسي عجرم هى أغنية بعنوان "مشكلتك الوحيدة".



تفاصيل أغنية مشكلتك الوحيدة

وجائت أغنية مشكلتك الوحيدة من ألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق، ومن كلمات علي المولى.



كلمات أغنية مشكلتك الوحيدة

وتقول كلمات الأغنية:

أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا مشكلتك الوحيدة، اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك، ع قلبك قاعدة رح أضل

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

أنا هي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقية

إحتمال إنك تنساني هو صفر في المية

لو بيصير عمرك ألف

ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف

أنا موجودة بروحك

وعلّمتك كيف تحس

وبإيدي آه كتبت جروحك

وأنا اللي بمحيها وبس.