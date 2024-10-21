نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد مونزا اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيلاس فيرونا مع نادي مزنزا، مساء اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد مونزا في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة هيلاس فيرونا ضد مونزا، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق فيرونا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يقع فريق مونزا في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة فيرونا ضد مونزا في الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.