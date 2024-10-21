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أحمد جودة - القاهرة - عاد بوماس أونام إلى طريق الفوز ببطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-0 على ضيفه أتلتيكو سان لويس، اليوم الأحد، في المرحلة 12 للمسابقة.

بوماس أونام يقسو على أتلتيكو سان لويس في الدوري المكسيكي

ويدين بوماس أونام بفضل كبير في تحقيق الفوز للاعبه سيزار هويرتا، الذي أحرز الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و54 على الترتيب.

وتكفل جييرمو مارتينز بإحراز الهدف الثالث لبوماس أونام في الدقيقة 59، ليرسم الفريق البسمة على وجوه جماهيره، التي تعرضت للإحباط عقب تعادله مع تولوكا في المرحلة الماضية.

بهذا الفوز، رفع بوماس أونام، الذي حقق انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو سان لويس، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 6 انتصارات وتعادلين، عند 20 نقطة في المركز السابع.