نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق فلوكس يتصدر التريند.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان فاروق فلوكس، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بدما نشرت ابنته "يسرا "صورة تجمعها به، في عيد ملادها، وطمئنت جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

منشور يسرا

ونشرت "يسرا" تلك الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة:" أنا بنت ابويا، البنت هتفضل بنت صغيرة بضفاير مهما كبرت وبقت شخصية اعتبارية في الحياة، النهاردة عيد ميلادي الـ 46 وابويا عم فلوكس جابلي أحلى هدية أي بنت تستناها من باباها جابلي عروسة علشان العب بيها وأصر احطها في أوضتي قلتله هحطها في مكتبي".



وأضافت قائلة: "ربنا يخليك ليا يا عم فلوكس حتفضل البطل في كل الروايات حتفضل رمز لكل حاجة في حياتي الأب هو الدفا والأمان، هو الحنية كلها بحبك يا بابا ربنا يخليك لينا".

منشور ابنة فاروق فلوكس

آخر أعمال فاروق فلوكس

وكان آخر أعمال فاروق فلوكس مسلسل الأب الروحي وقدم دور مراد الفخراني، والمسلسل من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، أحمد فلوكس، وعدد من النجوم ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ودرات أحداثه حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار والذي يقدم دوره محمود حميدة، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين.