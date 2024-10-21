الأهلي يُقرر تغريم كهربا مليون جنيه وعودته إلى القاهرة.. ما السبب؟

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أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

كما قرر المدير الرياضي خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي أمس الأحد إلى نهائي كأس السوبر المحلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه الزمالك.