نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيقام يوم الخميس المقبل في الإمارات، وذلك بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، وفوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.
القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري
تردد قناة أون تايم سبورتس:
- التردد: 11861
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة:
- التردد: 12091
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
موعد مباراة الأهلي والزمالك:
- التاريخ: الخميس 24 أكتوبر 2024
- الوقت: 8 مساءً بتوقيت القاهرة
- الملعب: ملعب محمد بن زايد، الإمارات
مباراة المركز الثالث والرابع:
- المباراة: بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا
- الوقت: 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة
- الملعب: استاد آل نهيان، الإمارات
يشهد نهائي السوبر المصري دائمًا منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك، وتترقب الجماهير هذه المواجهة الكلاسيكية بين القطبين على الأراضي الإماراتية.