الرياضة

الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيقام يوم الخميس المقبل في الإمارات، وذلك بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، وفوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري

تردد قناة أون تايم سبورتس:

  • التردد: 11861
  • معامل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • الاستقطاب: عمودي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة:

  • التردد: 12091
  • معامل الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500

موعد والزمالك:

  • التاريخ: الخميس 24 أكتوبر 2024
  • الوقت: 8 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الملعب: ملعب محمد بن زايد، الإمارات

مباراة المركز الثالث والرابع:

  • المباراة: بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا
  • الوقت: 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة
  • الملعب: استاد آل نهيان، الإمارات

يشهد نهائي السوبر المصري دائمًا منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك، وتترقب الجماهير هذه المواجهة الكلاسيكية بين القطبين على الأراضي الإماراتية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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