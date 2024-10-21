نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل ناديا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيقام يوم الخميس المقبل في الإمارات، وذلك بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، وفوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري

تردد قناة أون تايم سبورتس:

التردد : 11861

: 11861 معامل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : ⅚

: ⅚ الاستقطاب: عمودي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة:

التردد : 12091

: 12091 معامل الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

التاريخ : الخميس 24 أكتوبر 2024

: الخميس 24 أكتوبر 2024 الوقت : 8 مساءً بتوقيت القاهرة

: 8 مساءً بتوقيت القاهرة الملعب: ملعب محمد بن زايد، الإمارات

مباراة المركز الثالث والرابع:

المباراة : بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا

: بيراميدز vs سيراميكا كليوباترا الوقت : 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة

: 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة الملعب: استاد آل نهيان، الإمارات

يشهد نهائي السوبر المصري دائمًا منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك، وتترقب الجماهير هذه المواجهة الكلاسيكية بين القطبين على الأراضي الإماراتية.