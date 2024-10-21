نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل بشأن هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن فريق الزمالك من التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره بيراميدز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما أنتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأكد جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "هدف الزمالك أمام بيراميدز جاء من رمية تماس غير صحيحة لصالح الزمالك وبنتايك كان يستحق الطرد في ركلة جزاء بيراميدز".

وتابع: «التحكيم كان في صالح الأهلي والزمالك في مباريات السوبر المصري".

وأشار: "احتساب هدف بيراميدز تسلل قرار صحيح وتقنية الفيديو في الإمارات هي الأحدث في العالم وبالتالي هذا يفسر سبب سرعة اتخاذ القرار".

ثم اختتم جهاد جريشة تصريحاته: "أكرم توفيق كان يستحق الطرد خلال لقاء سيراميكا كليوباترا".