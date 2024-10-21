انت الأن تتابع خبر سر عقوبة الأهلي المدوية ضد محمود كهربا.. تفاصيل مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا في النهائي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك.

بعد نهاية اللقاء، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، عودة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

وقد أكد مصدر مسئول من داخل النادي، أن المدير الرياضي للنادي، الكابتن محمد رمضان، قررخصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية، نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقد وضح المصدر، أن اللاعب محمود كهربا، كان في غاية الاستياء والثورة بعد نهاية اللقاء، ولم يحتفل مع باقي عناصر الفريق بالفوز والوصول إلى المباراة النهائية، حيث كان ينتظر المشاركة في المباراة ولو لبعض الدقائق في الأوقات الأخيرة من المباراة.

وقد بين المصدر، أنه حدث بعض الشد والجذب داخل غرفة الملابس بعد المباراة، حيث رفض اللاعب الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني وطالب الجميع بالصمت التام وعدم التحدث معه نهائيًا.