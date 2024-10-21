نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - سكك حديد مصر تحسم الجدل وتكشف عن تفاصيل حادث قطار العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار العياط، لافتة إلى أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء سير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق، وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة، عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل.

حادث قطار العياط

وأضافت الهيئة، أنه فى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي علي المنفذ، وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ، وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ، وتم حجز القطارات طالع / نازل.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور "المزلقانات"، وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.