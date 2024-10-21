الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قائمة الهدافين وينافسه مبيومو وبالمر ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين.

موعد مباراة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس

وتنطلق صافرة بداية مباراة نوتينجام فورست وكريستال بالاس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.

هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 10 أهداف
2- بريان مبيومو 6 أهداف
3- كول بالمر 6 أهداف
4- محمد صلاح 5 أهداف
5- داني ويلبك 5 أهداف
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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