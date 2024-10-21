نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قائمة الهدافين وينافسه مبيومو وبالمر ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين. موعد مباراة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس وتنطلق صافرة بداية مباراة نوتينجام فورست وكريستال بالاس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة. هدافي الدوري الإنجليزي 1- إيرلينج هالاند 10 أهداف

2- بريان مبيومو 6 أهداف

3- كول بالمر 6 أهداف

4- محمد صلاح 5 أهداف

5- داني ويلبك 5 أهداف

