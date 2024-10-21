نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصير كهربا مع الأهلي بعد أزمة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير محمود عبد المنعم "كهربا" بعد قرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بعودته إاى القاهرة وعدم استكمال مشوار بطولة كأس السوبر المصري وتغريمه مبلغ مليون جنيه.

مصير كهربا مع الأهلي بعد أزمة السوبر

وقال المصدر إن الأهلي يدرس عقب عودة الفريق من الإمارات عرض كهربا للبيع بشكل نهائي سواء في الميركاتو الحالي قبل غلقه أو في يناير المقبل.

وأضاف المصدر بأن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي هو رحيل اللاعب وعدم استمراره.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

