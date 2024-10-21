نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يطلب 20 مليون يورو لبيع نجمه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن كايل والكر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، داخل دائرة اهتمامات أندية دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي أهلي جدة السعودي يسعي للحصول على خدمات الإنجليزي والكر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، بأن مانشستر سيتي سيطلب 20 مليون يورو لبيع نجمه الدولي إلى الأهلي السعودي، خاصة وأنه مازال يتبقي في عقده موسميين مع الفريق السماوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستقام المباراة على ملعب الاتحاد، يوم السبت الموافق الـ26 من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

