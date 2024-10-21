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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي السعودي × الريان | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي السعودي اليوم.. مشاهدة الأهلي السعودي × الريان بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024.. يشهد مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية تجمع بين العملاقين السعودي والقطري، الأهلي والريان، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعيان لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرص التأهل إلى دور الـ16.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والريان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي السعودي والريان اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

مباراة الأهلي والريان



يأتي الأهلي السعودي إلى هذه المباراة بعد فوزه المستحق على الوصل الإماراتي في الجولة الماضية، مما عزز من معنويات اللاعبين والجهاز الفني. ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر، يدخل الريان القطري المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز، بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام النصر. ويسعى الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع وجود النجم المصري محمود تريزيجيه في صفوفه.

تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم مباريات الجولة في دور المجموعات، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا منقطع النظير. وستكون المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، وفرصة للجمهور للاستمتاع بكرة قدم عالية المستوى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



ستقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، وستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. ويمكن للمشجعين متابعة المباراة مباشرة عبر مجموعة من القنوات الرياضية المتخصصة، بما في ذلك beIN sport AFC، الكأس القطرية SSC Extra HD1، HD9، وأبو ظبي آسيا 2.

أسماء المعلقين



beIN AFC 1: حفيظ دراجي

SSC Extra HD1: عبدالله الحربي وسعد يحيى

الكأس القطرية: أحمد الطيب

أبوظبي آسيا 2: بلال علام

تردد قناة SSC

التردد 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي عرب سات



تشكيل الريان المتوقع لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: يونس

خط الدفاع: حازم، جاريسيا، أمارو، ناجي

خط الوسط: تريزيجيه، دي سارت، حاتم، بيرير

خط الهجوم: جيديس، بن شرقي.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الريان