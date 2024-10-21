نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الجيش الكويتي ينفي الشائعات حول نقل أسلحة إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر بيان من رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي يفيد بالنفى على ما يتم تداوله على مختلف المنصات الإلكترونية بشأن تحرك رحلات جوية من قاعدة كويتية إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأفاد البيان الكويتي، اليوم الاثنين: «تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية».

وأضاف بيان رئاسة الأركان الكويتي: «ونؤكد أن الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة»، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء «كونا».

يذكر أن، الأيام الماضية شهدت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء التي تفيد بتعاون الكويت مع الكيان الصهيوني المحتل، وتنفيذ رحلات جوية لنقل الأسلحة من قاعدة كويتية إلى أحد القواعد العسكرية الإسرائيلية.