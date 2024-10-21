نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الصحة: الدراما أداة فعّالة لزيادة الوعي الصحي في المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الأعمال الدرامية تلعب دورا كبيرا في إثراء المجتمع في كثير من القضايا الصحية والتوعية، وأن جزئية بسيطة في العمل الدرامي لها تأثير كبير في قضايا الصحة العامة مثل قوام الأسرة الصحيح وخدمة القضية السكانية والتي تعتبر ليست قضية وزارة الصحة وحدها، مشيرا إلى أننا لدينا وضوح كامل من أجل زيادة وعي المجتمع بالتنمية البشرية وعنصر الفن.

جاء ذلك ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تحت عنوان الصحة والدراما السينمائية والاعلام وآفاق التكامل والتنمية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن كثير من الأعمال الدرامية تأتي ضد مبادئ الصحة العامة، وتحتوى على مشاهد التدخين والعنف وظواهر كانت غير موجودة بالمجتمع المصري، مشيرا إلى كم مشاهد العنف بالأعمال الدرامية التي تؤثر سلبا على افراد الأسرة، إلى جانب التركيز على برامج الطبخ، وفي مقابل غياب البرامج الصحية تقريبا أو من خلال برامج مدفوعة الأجر.