انت الأن تتابع خبر عرض محمود كهربا للبيع.. الأهلي يفجر مفاجأة مدوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الحالية، حسم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الأهلي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، موقفهم من عرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع، بعد أزمته عقب مباراة سيراميكا كيلوباترا في السوبر المحلي بالإمارات.

وقد أكد مصدر من داخل النادي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يدرس في الساعات الحالية إصدار قرار بعرض محمود كهربا للبيع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية يوم ٢٥ اكتوبر الجاري بسبب أزمته الأخيرة، مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويذكر أن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، قرر عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

كما قرر المدير الرياضي، الكابتن محمد رمضان أيضا، خصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية، نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إلى خوض المباراة النهائية من بطولة السوبر المحلي، وذالك يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.