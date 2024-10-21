انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة لقائد الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. الاطاحة من التشكيل الأساسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخطي عقبة فريق سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز في اللقاء بهدفين مقابل هدف.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إستعداده لخوض لقاء فريق الزمالك، في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بالإمارات، وذالك يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ضربة موجعه لقائد النادي الأهلي.

خلال الفترة الحالية، استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد قائد الفريق من مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وقد أكد مصدر من داخل الجهاز الفني للفريق، أن السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي، قرر استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى النادي الأهلي أمام الزمالك، بعد تألقه في مباراة سيراميكا كليوباترا، واستمرار تواجد كابتن الفريق محمد الشناوي على مقاعد البدلاء، خلال مجريات المباراة النهائية.