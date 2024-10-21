داليا مصطفى تكشف عن رحلتها مع مرض السكري بعد تعرضها للتنمر

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء مميز حلت الفنانة داليا مصطفى، ضيفة على برنامج «et بالعربي»، وتحدثت من خلاله عن السيدات المصابات بمرض السكري، مقدمة لهن الدعم النصائح، كاشفة عن تجربتها مع المرض.

تصريحات داليا مصطفى

وكشفت داليا مصطفى عن تجربتها مع مرض السكري، مؤكدة على أن مريض السكري هو الداعم الوحيد لنفسه، قائلة: "أنا مريت بتجارب مؤلمة سكري كان صعب، وبدأت أحاول أفهم، وأدركت وقتها أن الداعم الوحيد لأي سيدة هو نفسها، ولا الصاحب ولا الزوج ولا الأم، إنتي الداعم الوحيد لنفسك أول ما تصحي من النوم لا بد من ممارسة بعض التمارين، وسماع أغاني مفرحة، وقرأت كتاب عن التنمية البشرية".

أما عن التنمر عليها فور إعلانها بإصابتها بمرض السكري، علقت داليا قائلة:" سمعت وقتها كلام جارح ومؤلم؛ ولكن وقتها كنت سعيدة لأني وجدت أمهات كتير أرسلوا لي أن بنتهم وافقوا على وضع جهاز السكر؛ لأنها في البداية كانوا يخجلون منه، أنا لم أخجل أن أعلن أن لدي سكر".



