جهود أمنية متواصلة بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات.. وضبط تشكيل عصابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هواتف محمولة، مجهولين المصدر، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل، وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة.



المتهم



ضبط عاطلان، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من سيارة أحد الأشخاص بأسلوب «كسر الزجاج» بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزتهما على: فرد خرطوش - مبلغ مالى «من متحصلات واقعة السرقة» – 2 سيارة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام إحدى السيارات المضبوطة.



المتهمان



ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه - 4 هاتف محمول «مجهولين المصدر»، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «المغافلة»، وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة.



التشكيل العصابي



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.