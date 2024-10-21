نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قيادة آمنة في كل مكان: احصل على رخصة القيادة الدولية 1446 الآن عبر منصة أبشر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل تبحث عن طريقة سهلة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في السعودية؟ تقدم لك منصة "أبشر" الإلكترونية حلًا مريحًا لطلب رخصة القيادة الدولية 1446، مما يتيح لك القيادة بشكل قانوني في العديد من الدول دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية. في هذا المقال، نستعرض خطوات استخراج الرخصة، الوثائق المطلوبة، والرسوم اللازمة لذلك.

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية 1446 عبر منصة أبشر

يمكنك الحصول على رخصة القيادة الدولية بخطوات بسيطة عبر منصة "أبشر"، إليك كيفية القيام بذلك:

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار الخدمة: ابحث عن خيار "إصدار رخصة قيادة دولية" من قائمة الخدمات. إدخال البيانات: أدخل بياناتك الشخصية بدقة. دفع الرسوم: سدد الرسوم المطلوبة عبر بوابة الدفع الإلكترونية. تحديد مدة الصلاحية: اختر مدة صلاحية الرخصة الدولية التي تصل إلى عام واحد. إكمال الإجراءات: أكمل كافة الإجراءات المطلوبة. استلام الرخصة: يمكنك استلام الرخصة عبر البريد أو من أحد فروع اتحاد السيارات السعودي.

الوثائق والشروط اللازمة لاستخراج الرخصة:

للحصول على رخصة القيادة الدولية، يجب عليك تقديم الوثائق التالية:

نسخة من رخصة القيادة المحلية، ويجب أن تكون سارية المفعول.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة من جواز السفر للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر.

اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.

سداد الرسوم المستحقة.

ما هي رسوم استخراج رخصة القيادة الدولية؟

تتفاوت رسوم استخراج رخصة القيادة الدولية بناءً على مدة صلاحيتها، حيث تبدأ من نحو 150 ريال سعودي، ويتم دفعها عبر منصة أبشر.

مميزات الحصول على رخصة القيادة الدولية

تحمل رخصة القيادة الدولية 1446 العديد من الفوائد، أبرزها:

تتيح لك القيادة بشكل قانوني في الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف وفيينا.

تحميك من الغرامات أو المساءلة القانونية في الدول الأجنبية.

قد تتطلب بعض شركات التأمين وجود رخصة قيادة دولية لتغطية الحوادث.

تسهل عملية استئجار السيارات في العديد من الدول.

كيفية تقديم طلب إصدار رخصة القيادة الدولية:

يمكنك تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة الدولية 1446 من خلال إحدى الطرق التالية:

إلكترونيًا: عبر موقع اتحاد السيارات السعودي باستخدام رقم الهوية.

عبر موقع اتحاد السيارات السعودي باستخدام رقم الهوية. زيارة الفروع: يمكنك زيارة فروع اتحاد السيارات السعودي المنتشرة في الدمام، الرياض، جدة، وجميع مناطق المملكة.

لا تفوت الفرصة! احصل على رخصة قيادتك الدولية بسهولة ويسر عبر منصة أبشر.