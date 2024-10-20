نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الاحتجاز إلى الإفراج.. أزمة ثلاثي الزمالك تُحل في اللحظات الأخيرة بتدخل دبلوماسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت إدارة نادي الزمالك من حل أزمة الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي والحارس محمد صبحي، بعد حادثة اعتداء على أحد منظمي مباراة السوبر المصري ضد بيراميدز.

تفاصيل الحادثة

خلال المباراة، حدثت مشادة بين لاعبي الزمالك ومنظم المباراة بعد تسجيل هدف لبيراميدز في اللحظات الأخيرة، والذي أُلغي لاحقًا بداعي التسلل.

وقد أظهرت الكاميرات مصطفى شلبي وهو يعتدي على أحد المنظمين خلف دكة بدلاء الزمالك، مما أثار استياء الجماهير الحاضرة.

الاحتجاز والإفراج

عقب انتهاء المباراة، احتجزت قوات الشرطة الإماراتية الثلاثي الزمالك بسبب إصرار المنظم على تحرير محضر.

ومع ذلك، تمكنت السلطات الإماراتية من الإفراج عنهم بعد تدخل السفير المصري في الإمارات، بناءً على طلب حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

تدخل السفير المصري

أكدت التقارير، أن الإفراج عن اللاعبين تم بعد محادثات مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الذي لعب دورًا في حل الأزمة، مشيرة إلى أن اللاعبين تأخروا في مغادرة الملعب إلى الفندق بسبب احتجازهم.

تعليق أحمد سليمان

أبدى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، شكره للسفير المصري على جهوده في إنهاء الأزمة. وشرح سليمان تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن إدارة النادي قامت بإجراء اتصالات سريعة مع المسؤولين في الإمارات لضمان مغادرة اللاعبين.