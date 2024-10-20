نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زلزل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة شباك فريق إشبيلية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

وواجه برشلونة نظيره نادي إشبيلية اليوم في الجولة العاشرة من عمر منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في هذا التقرير نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الهدف الأول والثالث في الدقائق 24 من ضربة جزاء والدقيقة التاسعة والثلاثون.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرون سجل بيدري نجم برشلونة الهدف الثاني ببراعة في شباك إشبيلية.

وجاء هدف التقليص بأقدام ستانيس موزامبو نجم إشبيلية في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة.

ووضع البديل بابلو توري هدفي برشلونة الرابع والخامس في الدقائق 82،88 على التوالي.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وتجمد رصيد إشبيلية عند المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.