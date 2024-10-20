نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يقود إنتر ميلان للفوز على روما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين روما وإنتر ميلان على أرضية استاد تورينو الأولمبي، بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

إنتر ميلان يفوز على روما في الدوري الإيطالي

أحرز إنتر ميلان هدف اللقاء الوحيد، عن طريقه مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 60، بعد تمريرة متقنة من زميله دافيد فراتيسي، تصل لمارتينيز داخل منطقة الجزاء ويسددها على يمين ميلي سفيلار حارس مرمي روما.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 17 نقطة بقارق نقطتين عن المتصدر نابولي، بينما يتوقف رصيد روما عند النقطة العاشرة في المركز الحادي عشر.