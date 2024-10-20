نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة غدًا الاثنين بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.



وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.



وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.