نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوماني: الزمالك لديه كل مقومات البطولة.. والفريق افتقد هذا اللاعب أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لديه رغبة قوية في التتويج بلقب السوبر المصري.



وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك لديه كل مقومات البطولة والتتويج بالسوبر الإفريقي منحه دفعة معنوية كبيرة في بطولة السوبر المصري وهذا ما ظهر أمام بيراميدز".

وأضاف: "الزمالك افتقد عمر جابر كثيرا في مباراة بيراميدز ونحتاجه بشدة في المباراة النهائية فهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة على مستوى الدفاع والهجوم".