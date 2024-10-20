الزمالك يعاقب نجمه بعد مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، قرر تطبيق اللائحة على مصطفى شلبي لاعب الفريق.

عبد الواحد السيد يطبق لائحة الزمالك على مصطفى شلبي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قرار عبدالواحد السيد بسبب اعتراض مصطفى شلبي على استبداله فى مباراة بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات".

واختتم: "قرار عبدالواحد السيد جاء سريعًا عقب إنتهاء المباراة وتم إبلاغ اللاعب بالقرار".

وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، الخميس المقبل، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.