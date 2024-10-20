نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيورنتينا يمزق شباك ليتشي بسداسية وأتالانتا يعبر فينيزيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فيورنتينا بسداسية نظيفة على مضيفه ليتشي، في الجولة الثامنة من عمر الدروي الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز دانيلو كاتلدي هدفين (20 و25)، وهز أندريا كولباني الشباك في مناسبتين (34 و54)، وسجل لوكاس بيلتران وفابايان باريسي، الهدفين الخامس والسادس على الترتيب (61 و72).

وبهذه النتيجة، رفع الفيولا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر، في حين يكافح ليتشي في منطقة الهبوط في المركز 18 برصيد 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز أتالانتا بهدفين نظيفين على فينيزيا، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، في حين يحتل فينيزيا، المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وسجل هدفي المباراة، ماريو باساليتش (7) وماتيو ريتيجي (47).