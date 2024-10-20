نيقولا معوض يواجه الخيانة في دوره الجديد بمسلسل "ضل حيطة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني القادم بمسلسل جديد يحمل عنوان "ضل حيطة"، حيث تجسد دور فتاة تعمل في محل لبيع الملابس، تواجه العديد من المشاكل التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

الشخصية التي تقدمها ياسمين تتميز بالبساطة، لكنها تجد نفسها في مواقف صعبة، مما يدفعها للتصرف بحزم.

دور نيقولا معوض وتصاعد الأحداث

في المسلسل، يلعب الفنان نيقولا معوض دور زوج ياسمين صبري وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أن الزوج خائن، مما يدفع ياسمين لمحاولة الانتقام منه. العلاقة بين الزوجين تزداد توترًا وتتعقد مع مرور الأحداث، خصوصًا مع دخول شخصيات أخرى في القصة.

ثراء جبيل تخطط لتدمير حياة البطلة

تجسد الفنانة ثراء جبيل شخصية صديقة مقربة من ياسمين صبري، لكن هذه الصداقة تتحول إلى سبب رئيسي في مشاكل ياسمين، إذ تبدأ ثراء في التخطيط لتدمير حياتها. هذه الخيانة تعمق الأزمة التي تعيشها البطلة، وتدفعها لاتخاذ قرارات حاسمة.

قصة العمل والإنتاج

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر. تواصل الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث يُنتظر أن يكون المسلسل أحد الأعمال البارزة في الموسم الرمضاني. يذكر أن ياسمين صبري قد بدأت بالفعل تصوير أولى مشاهدها في المسلسل، حيث كانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها.

التحضير لفيلم "المشروع"

بعيدًا عن الدراما الرمضانية، تستعد ياسمين صبري أيضًا لتصوير فيلم جديد بعنوان "المشروع"، حيث تشارك في البطولة إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز. من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم في منتصف سبتمبر الجاري، وسيكون من إخراج بيتر ميمي.