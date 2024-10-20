انت الأن تتابع خبر أحمد الفيشاوي يتوجه إلى أمريكا لتصوير سفاح التجمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوجه الفنان أحمد الفيشاوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية تشرين الثاني المقبل لبدء تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "سفاح التجمع".



ويعمل الفيشاوي حاليًا على التحضير لهذا العمل، الذي يستند إلى قضية سفاح التجمع الشهيرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام في الفترة الأخيرة.



وفي سياق متصل، يواصل منتج العمل، أيمن يوسف، عملية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل استعدادًا للإعلان عن بدء التصوير.



تجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة محتدمة حول تقديم قصة سفاح التجمع، حيث أعلنت شركتا إنتاج عن عملين دراميين حول نفس القضية، أحدهما من بطولة الفنان حسن الرداد والآخر من بطولة أحمد الفيشاوي .