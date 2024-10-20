نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفيدة شيحة على صعود كلب بلدي قمة الهرم الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، عن كلب صعد لقمة الهرم، حملت عنوان "كلب بلدي.. يصعد قمة الهرم الأكبر ويصل للعالمية".\

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن الكلب بوكا على قمة الهرم، ومغامر أمريكي صورة هذا الكلب فوق قمة الهرم بشكل غير متوقع، مضيفة أن هذا الفيديو حقق مشاهدة تجاوزات 25 مليون مشاهد.



وتابعت مفيدة شيحة، أن:"ناس كتيرة راحت الأهرامات وحاولوا القتاط صورة مع هذا الكلب، وهذا الكلب صعد للهرم من أجل اللعب من الطيور، وبعد ذلك نزل من الهرم بسهولة، وكأنه معتاد على هذا الأمر بالفعل".