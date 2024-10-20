ضبط شخص بالإسكندرية تورط بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة (24 مليون جنيـه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.