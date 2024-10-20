عاجل - التعليم السعودية تحدد موعد بدء الدوام الشتوي للطلاب 1446

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات العليا، عن موعد بدء الدوام الشتوي للطلاب لعام 1446. وتأتي هذه الخطوة نظرًا لاختلاف مواعيد الدراسة بين فصلي الصيف والشتاء، حيث يتم تطبيق الدوام الشتوي حفاظًا على صحة الطلاب في ظل برودة الأجواء التي تسود مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن بداية اليوم الدراسي خلال فترة الشتاء سيتم تأخيرها لمدة ساعة في جميع المدارس والإدارات التعليمية.

موعد الدوام الشتوي للطلاب 1446

حرصت الحكومة السعودية على تحديد مواعيد الدوام الشتوي لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور، وضمان سلامتهم خلال الأجواء الباردة. وقد أوضحت وزارة التعليم أن بدء الدوام الشتوي لعام 1446 سيكون في الخامس من نوفمبر 2024، الموافق 21 ربيع الآخر 1446. وسيستمر هذا النظام حتى الخامس عشر من أبريل 2025، الموافق 6 شوال 1446.

تفاصيل مدة الدوام المدرسي في السعودية

في إطار التحديثات المستمرة التي تقوم بها وزارة التعليم في المملكة لتحسين العملية التعليمية وضمان صحة وسلامة الطلاب، تم تقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. وتفاصيل اليوم الدراسي كالتالي:

اليوم الأول: يتضمن 7 حصص تمتد على مدار 6 ساعات وربع.

يتضمن 7 حصص تمتد على مدار 6 ساعات وربع. اليوم الثاني والثالث: يتضمن 6 حصص تمتد لمدة 5 ساعات فقط، بهدف تقليل الضغط على الطلاب.

مواعيد العطلات الرسمية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025

تم الإعلان عن مواعيد العطلات الرسمية للفصل الدراسي الأول، والتي تشمل: