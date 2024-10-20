نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مهران يتعاقد على مسلسل "فهد البطل" إستعداد لموسم رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد مهران علي إنضمامة لمسلسل “فهد البطل” بطولة النجم أحمد العوضي، والتي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2025.

و يجسد محمد مهران في المسلسل شخصية تحمل الكثيرا من المفاجآت، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما ذكر في بيان صحفي، معبرًا عن سعادته للمشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان.

أبطال مسلسل فهد البطل

يشهد العمل مشاركة ثلاث نجمات في البطولة النسائية، حيث وافقت الفنانة سارة سلامة على المشاركة بشكل مبدئي، إلى جانب الفنانة ياسمين رئيس والفنانة ميرنا نور الدين. من المتوقع أن تضيف هذه الأسماء القوية بعدًا إضافيًا للعمل، مع تقديم أدوار متنوعة وشخصيات مثيرة للاهتمام، مما يعزز من جاذبية المسلسل.

المسلسل يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، خاصة مع التركيبة الفنية المتنوعة والتعاون بين نخبة من النجوم الشباب.